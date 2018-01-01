МОСКВА, 1 січ — . Виконавчий директор британської кейтерингової компанії Compass Group Річард Казінс і його родичі розбилися при катастрофі літака в Австралії.

© CC BY-ND 2.0/Darren HillmanВ Канаді розбився пасажирський літак

Раніше повідомлялося, що одномоторний літак DHC-2 Beaver впав у річку Хоксбері, всі шість знаходилися на борту людина – пілот і п’ять пасажирів — загинули.

“З глибокою скорботою ми підтверджуємо, що Річард Казінс і чотири його близьких родичів померли в результаті краху літака в Австралії 31 грудня 2017 року”, — йдеться в заяві компанії.

Голова ради директорів компанії Підлогу Уолш висловив співчуття у зв’язку з інцидентом. “Ми глибоко шоковані і засмучені цією жахливою новиною. Думки всіх у Compass Group з сім’єю і друзями Річарда”, — сказав Він.

Як повідомляє портал News.com Australia з посиланням на поліцію, жертвою авіакатастрофи також став 44-річний “пілот зі стажем”.