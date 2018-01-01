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“Як собак!” Журналіст закликав вбивати дітей за російську мову

01.01.2018

"Как собак!" Журналист призвал убивать детей за русский язык

Журналіст з Баку Хафіз Ахмедов жорстко висловився проти того, щоб діти з азербайджанських сімей говорили російською мовою.

Гучний скандал журналіст спровокував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Ахмедов поскаржився на демографічний вибух, з-за якого в столиці Азербайджану Баку “не пошевельнется від кількості дітей”.

“Кому потрібні ці онуки Андроніка? Кому потрібні ці правнуки Денікіна? 90 відсотків “азербайджанських” дітей починають розмовляти російською мовою. Типу вони виростуть і стануть азербайджанцями? Треба дати їм російські паспорти і вигнати з країни всією родиною”, — написав журналіст.

 

“Хочу проломити їм голови, як собакам”, — заявив Ахмедов, додавши, що насилу стримується при вигляді дітей, які не знають азербайджанський мову.

Однак незабаром журналіст видалив публікацію, і опублікував пост, в якому приніс вибачення батькам за своє висловлювання.

“Наші діти — це міст між нашим минулим і майбутнім”, — зазначив він.

Але при цьому Ахмедов не вибачився перед російськомовними громадянами Азербайджану.

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