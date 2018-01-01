Всі машини не підлягають відновленню, їх власникам рекомендували звертатися в страхові компанії

У місті Ліверпулі (Великобританія) була охоплена пожежею багаторівнева парковка, на якій перебувало 1,4 тис. автомобілів.

Парковка знаходилася поруч з концертно-розважальним комплексом Echo Arena в Ліверпулі і вміщала 1,6 тис. автомобілів, але під час пожежі були зайняті не всі місця.

Згідно з інформацією правоохоронців, вогонь знищив всі автомобілі, їх власникам рекомендували звернутися в страхові компанії.

Унаслідок сильного вогню і диму поліції довелося евакуювати мешканців прилеглих будинків.

Інформації про загиблих або постраждалих під час пожежі не надходило.