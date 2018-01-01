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В Україні з 1 січня збільшується розмір мінімальної зарплати

01.01.2018

В Украине с 1 января увеличивается размер минимальной зарплаты

З сьогоднішнього дня мінімальна зарплата в Україні становить 3723 грн.

В Україні з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата зросла на 523 гривні. Відповідне підвищення було заплановано в бюджеті на поточний рік.

З сьогоднішнього дня мінімальна зарплата становить 3723 гривні.

4 грудня президент України Петро Порошенко виступив за підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 4100 грн.

6 грудня міністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що в 2018 році за підсумками першого кварталу при виконанні бюджету розмір мінімальної зарплати можна буде переглянути.

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