МОСКВА, 1 січ — . Ізраїльські військові, співробітники поліції, прикордонної служби та служби безпеки у ніч на понеділок затримали на Західному березі річки Йордан 26 осіб, підозрюваних у тероризмі, повідомляє Двадцятий ізраїльський телеканал.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиМатвиенко назвала визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю небезпечним прецедентом”Вночі сили армії, ШАБАК і прикордонної служби затримали 26 осіб, підозрюваних в участі в терористичній діяльності, в національному терор і серйозних порушеннях громадського порядку у відношенні громадян і співробітників безпеки”, — цитує телеканал заяву правоохоронних органів країни.

У ніч на понеділок армія, поліція і прикордонники також затримали ще 12 осіб, підозрюваних в участі в безладах на Західному березі. Затримані, імовірно, кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю у військових.