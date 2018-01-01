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Кім Чен Ин виступив з грізним заявою про ядерну програму КНДР

01.01.2018

Ким Чен Ын выступил с грозным заявлением о ядерной программе КНДР

Лідер Північної Кореї заявив про потужних ядерних силах країни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виступив з заявою, що США ніколи більше не зможе почати війну і погрожувати війною проти КНДР, оскільки в Північній Кореї завершено формування ядерних сил. Про це він сказав у своєму новорічному зверненні, передає Reuters.

“Ми завершили створення ядерних сил нашої країни. Вашингтон ніколи не почне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати знаходяться в межах дії нашого ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не загроза”, – сказав північнокорейський лідер.

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