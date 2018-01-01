Відповідні норми закону “Про освіту” починають діяти з 1 січня 2018 рік

Так, мінімальна зарплата педагога низької кваліфікації дорівнює трикратному розміру мінімальної зарплати. А виплати науково-педагогічному працівнику — ще на чверть більше.

До того ж педегоги отримують можливість підвищувати кваліфікацію не тільки в навчальних закладах з відповідною ліцензією, але і «в інших суб’єктах освітньої діяльності, у фізичних та юридичних осіб». У такому випадку результати визнаються окремим рішенням педагогічної ради.

Крім того, з сьогоднішнього дня вступає в силу стаття про Національне агентство кваліфікацій. Саме цей орган, крім іншого, повинен реєструвати професійні стандарти і прогнозувати потреби ринку праці в кваліфікаціях.

Як повідомлялося раніше, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня 2017 року. Документ ввів 12-річну освіту для школярів і підвищення виплат вчителям і викладачам.

Найбільш дискусійною стала стаття про мову навчання представників національних меншин та корінних народів України. Закон не передбачає існування шкіл з викладанням мовами національних меншин і корінних народів, залишаючи лише можливість створювати класи в україномовних школах, де навчання будуть вести мовою нацменшини поряд з державною мовою.

Вивчення мови корінного народу або нацменшини гарантується в школах або через національні культурні товариства. У вузах за бажанням учнів створюються умови для вивчення мови нацменшини як окремої дисципліни.

Виключення з загального правила складають школярі з числа національних меншин, які почали навчатися до 1 вересня 2018 року. До 1 вересня 2020 року вони зможуть навчатися за колишніми правилами, потім поступово буде збільшуватися кількість предметів, які викладають українською.