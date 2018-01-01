1 січня 2018 року Болгарія вперше після вступу в ЄС приймає головування в Раді Євросоюзу.

Піврічне головування Болгарія прийняла від Естонії, яка була на чолі Ради протягом другої половини 2017 року.

“Безпечна Європа, тому що міграційна криза і терористичні акти за останні роки показали, наскільки ми вразливі;

Стабільна Європа, тому що громадяни хочуть знати, що Євросоюз піклується про своє процвітання і благополуччя;

“Солідарна Європа”, оскільки всі держави-члени стикаються з головними викликами, і їх можна подолати тільки спільними діями, а не на національному або місцевому рівні”, – наголошується в цілях болгарського головування.

Найбільш важливими питаннями Софія вважає європейську перспективу Західних Балкан, єдиний цифровий ринок, стабільність і безпеку на тлі міграційного кризи, питання економічного зростання і спільної оборони.