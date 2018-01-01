Повінь – зміна системи

Menu
Close

Що потрібно знати про кохання. Американець переступив через себе заради дружини

01.01.2018

МОСКВА, 1 січ — . Користувачі Twitter оцінили вчинок чоловіка, який пересунув меблі заради того, щоб його дружина могла опублікувати в Instagram відео в образі ангела, незважаючи на своє явне небажання це робити.

Історією поділився їх син на ім’я Тейлор Буркхальтер, і її вже оцінили сотні тисяч користувачів Twitter. Він опублікував фото своїх батьків: батько стоїть на журнальному столику і знімає лежачу на підлозі маму, після чого багатозначно дивиться в камеру.

“Я більше дізнався про любові після спостереження за тим, як мій тато знехотя переставляє предмети у вітальні для того, щоб моя мама могла зобразити ангела в снігу для своїх 29 передплатників в Instagram, ніж після чого-небудь ще в цьому житті”, — написав Буркхальтер.Реакция мужчина на предложение жены gifЧоловік ледве стримав емоції після пропозиції дружини купити штучну ялинку

Користувачі почали активно ділитися твітом і коментувати його. Багато звернули увагу на погляд чоловіка.

“Його обличчя говорить: “ця жінка — божевільна і безглузда”. Його серце каже: “Але, боже, як я її люблю”, — пише FutureEvilX.

“Вираз його обличчя безцінне!”, — пише Пол Раттерфорд.

“Боже мій, третє фото — це мем, який покінчить з усіма іншими мемами”, — пише Auntie Histamine.

Саме відео, яке знімав батько сімейства, у результаті з’явилося на сторінці в Instagram його дружини Олександри, яка працює інструктором з фітнесу. Після твіту її сина кількість передплатників її сторінки різко зросла.

Читайте також:   Силовики перекидають озброєння до лінії зіткнення, заявили в ДНР

 

Make your own snow 👼 in Louisiana 😂 #merrychristmas #snowangel #falalalala #libbfit #retrosweatshirt #familyfun #joytotheworld

Публікація від Libby Burkhalter (@libbfit) Дек 24, 2017 о 2:34 PST

 

“Вчора я зробив фото моєї мами, що зображає сніжного ангела на підлозі вітальні. А коли вона прокинулася в різдвяний ранок, тисячі людей з усього світу бажали їй веселого Різдва. А тепер наша сім’я на CNN. Twitter, ти дивне і чарівне місце”, — написав Буркхальтер.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *