МОСКВА, 1 січ — . Користувачі Twitter оцінили вчинок чоловіка, який пересунув меблі заради того, щоб його дружина могла опублікувати в Instagram відео в образі ангела, незважаючи на своє явне небажання це робити.

Історією поділився їх син на ім’я Тейлор Буркхальтер, і її вже оцінили сотні тисяч користувачів Twitter. Він опублікував фото своїх батьків: батько стоїть на журнальному столику і знімає лежачу на підлозі маму, після чого багатозначно дивиться в камеру.

I’ve learned more about love from watching my dad reluctantly rearrange the living room so my mom can make snow angel boomerangs for her 29 Instagram followers than anything else in life pic.twitter.com/nMHdWtY0dE

— Taylor Burkhalter (@TLBurkhalter) December 24, 2017