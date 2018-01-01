МОСКВА, 1 січ — . Користувачі Twitter оцінили вчинок чоловіка, який пересунув меблі заради того, щоб його дружина могла опублікувати в Instagram відео в образі ангела, незважаючи на своє явне небажання це робити.

Історією поділився їх син на ім’я Тейлор Буркхальтер, і її вже оцінили сотні тисяч користувачів Twitter. Він опублікував фото своїх батьків: батько стоїть на журнальному столику і знімає лежачу на підлозі маму, після чого багатозначно дивиться в камеру.

I’ve learned more about love from watching my dad reluctantly rearrange the living room so my mom can make snow angel boomerangs for her 29 Instagram followers than anything else in life pic.twitter.com/nMHdWtY0dE — Taylor Burkhalter (@TLBurkhalter) December 24, 2017

“Я більше дізнався про любові після спостереження за тим, як мій тато знехотя переставляє предмети у вітальні для того, щоб моя мама могла зобразити ангела в снігу для своїх 29 передплатників в Instagram, ніж після чого-небудь ще в цьому житті”, — написав Буркхальтер. Чоловік ледве стримав емоції після пропозиції дружини купити штучну ялинку

Користувачі почали активно ділитися твітом і коментувати його. Багато звернули увагу на погляд чоловіка.

“Його обличчя говорить: “ця жінка — божевільна і безглузда”. Його серце каже: “Але, боже, як я її люблю”, — пише FutureEvilX.

“Вираз його обличчя безцінне!”, — пише Пол Раттерфорд.

“Боже мій, третє фото — це мем, який покінчить з усіма іншими мемами”, — пише Auntie Histamine.

Саме відео, яке знімав батько сімейства, у результаті з’явилося на сторінці в Instagram його дружини Олександри, яка працює інструктором з фітнесу. Після твіту її сина кількість передплатників її сторінки різко зросла.

Make your own snow 👼 in Louisiana 😂 #merrychristmas #snowangel #falalalala #libbfit #retrosweatshirt #familyfun #joytotheworld Публікація від Libby Burkhalter (@libbfit) Дек 24, 2017 о 2:34 PST

“Вчора я зробив фото моєї мами, що зображає сніжного ангела на підлозі вітальні. А коли вона прокинулася в різдвяний ранок, тисячі людей з усього світу бажали їй веселого Різдва. А тепер наша сім’я на CNN. Twitter, ти дивне і чарівне місце”, — написав Буркхальтер.