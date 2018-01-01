З 1 січня починає роботу Дорожній фонд, завдяки чому автодорожня галузь отримає державне фінансування в сумі 33 мільярди гривень.

“Вперше автодорожня галузь отримає гарантоване державою фінансування. В цьому році – це майже 33 млрд грн, плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей – понад 14 млрд грн”, – повідомив він.

Крім того, з 1 січня “Укравтодор” буде відповідати тільки за 50 тис. кілометрів автошляхів.

“Решта 120 тис. км будуть передані на обласний рівень з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень. Тепер кожен має право і повинен вимагати від місцевої влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ”, – додав глава МІУ.