МОСКВА, 1 січ — . Швидкісний моторний човен з 45 пасажирами перекинувся біля берегів індонезійського острова Борнео, в результаті загинули щонайменше вісім осіб, десятки пропали без вісті, повідомляє агентство Сіньхуа.

Як повідомив представник місцевої служби порятунку, човен Anugrah Express зіткнулася з плывшим у воді колодою і затонула.

“Вісім людей загинули,… йде операція з пошуку і порятунку десятків зниклих людей”, — повідомив агентству представник служби порятунку. За даними агентства, серед пасажирів човна було шестеро дітей.