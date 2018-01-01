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У Єгипті при нападі на алкогольний магазин загинули дві людини

01.01.2018

КАЇР, 1 січ — . Невідомі в Єгипті в понеділок вранці напали на магазин алкогольної продукції, вбито дві людини, про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє телеканал “Аль-Арабія”.

Повідомляється, що інцидент стався в районі аль-Умранийя, розташованому на півдні єгипетської столиці. Озброєні люди, за даними джерела, які пересувалися на тук-туку, відкрили вогонь з автоматичної зброї по знаходився поруч з невеликим магазинчиком алкогольної продукції людям. Дві людини отримали смертельні поранення.

У суботу МВС Єгипту повідомило про те, що спецпідрозділу відомства ліквідували трьох підозрюваних у підготовці терактів на туристичні об’єкти, об’єкти інфраструктури, сили армії та поліції напередодні Різдва.

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