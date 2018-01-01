ВАШИНГТОН, 1 січ — . Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що нинішня адміністрація не буде повторювати помилок попередників, які ігнорували протестні рухи в Ірані. © AFP 2017 / STRРоссийский МЗС заявив про неприпустимість втручання в ситуацію в Ірані

“Президент (США Дональд Трамп) і я не повторимо ганебних помилок минулого, коли інші стояли і ігнорували героїчний опір іранського народу в боротьбі з жорстким режимом”, — написав Пенс на своїй сторінці в Twitter.

Він зазначив, що “зростаючий опір іранського народу дає надію і віру всім, хто бореться за свободу і проти тиранії”.

“Ми не повинні і не обдуримо ці очікування”, — зазначив Пенс.

Раніше в понеділок президент США Дональд Трамп в Twitter заявив, що для Ірану настав час змін.

У четвер в іранському Мешхеді пройшла масова акція протесту, в якій взяли участь близько 200 осіб. Вони протестували проти економічної ситуації в Ірані і скандували гасла проти уряду. Поліція заарештувала 52 людини за участь в несанкціонованому мітингу і знищення державної власності.

Протестні акції також пройшли в інших містах Ірану. Як заявив у неділю мер Тегерана Мохаммад Алі Наджафі (Mohammad Ali Najafi), в ході протестних акцій було завдано незначного збитку муніципальної власності та автобусним зупинкам, рух у деяких частинах міста було утруднено.

Число жертв протестів в Ірані, за повідомленнями місцевих ЗМІ, вже досягла 10 осіб.