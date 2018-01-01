МОСКВА, 1 січ — . У центрі Києва пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери, повідомляє телеканал “112 Україна”.

© NewsTeamИх залишилося двоє: США й Україна зовсім не проти героїзації нацизмаАкция завершилася на площі Незалежності. Кількість учасників склала близько тисячі людей, деякі з яких прийшли з запаленими смолоскипами. Серед присутніх були представники ультраправих рухів і прихильники партії “Свобода”. Ходу супроводжували поліцейські і кінологи.

Марш проходив під гаслом “За славу героїв, за майбутнє дітей!”.

Степан Бандера (1909-1959) був лідером Організації українських націоналістів*, одним з ініціаторів створення Української повстанської армії*, метою якої проголошувалася боротьба за незалежність України. УПА* діяла переважно на Західній Україні і воювала проти радянських військ, співпрацюючи з гітлерівцями. Після закінчення війни вона продовжила диверсійну діяльність проти радянської влади.

*Екстремістські організації, заборонені в Росії