Після того, як поліція повідомила, що в річці було знайдено тіло правозахисниці Ірини Ноздровской, яка зникла 29 грудня, користувачі соцмереж розповідають про загрози, які вона отримувала останнім часом. У неї залишилася дочка і літня мати.

“Країна” зібрала все, що відомо на даний момент про юристці і резонансній справі щодо загибелі її сестри, яким вона займалася останнім часом.

Тіло без одягу знайшли у водоймі

Тіло Ірини Ноздровской, яка пропала 29 грудня, виявили 1 січня у водоймі поблизу села Демидів Вишгородського району Київської області.

Повідомлення в поліцію надійшло о 12:00. Жінку знайшли голою, при цьому на ній залишалися ювелірні прикраси. Видимих тілесних ушкоджень немає.

На місце виїхав начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, він узяв розслідування цієї справи під особистий контроль. У поліції зазначають, що причину смерті встановить експертиза.

Відкрито кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство”.

Справа про загибель сестри

Нардеп від БПП Мустафа Найєм в Facebook повідомив, що Ірина довгий час домагалася справедливого вироку для вбивці своєї сестри Світлани, яка загинула під час ДТП у вересні 2015 року. Дівчину збив п’яний водій, племінник голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський.

“Незважаючи на очевидний складу злочину, родичі домагалися справедливості більше двох років. Ірина Ноздровская, юрист за освітою, особисто вела цю справу, виступала в суді, за що неодноразово піддавався загрозам з боку обвинуваченого і його родичів”, – зазначив Найєм.

Він додав, що в червні Россошанському засудили до семи років позбавлення волі, а 27 грудня, напередодні зникнення Ноздровской, відбувся розгляд апеляційної скарги суд відмовив адвокатам вбивці, відправив справу до першої інстанції і продовжив обвинуваченому арешт на 60 діб.

“Під час засідання суду батько обвинуваченого пригрозив Ірині: “Ти погано закінчиш”, – написав нардеп.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

ПП з сестрою правозахисниці Світланою Сапатинской відбулося 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району.

26-річна жінка вранці йшла на центральну автодорогу “Київ-Овруч”, до якої було 25-30 хвилин пішки, коли її збила машина. У неї залишився 4-річний син.

Фото: obozrevatel.com

Коли Ірина Ноздровская з батьком прибула на місце, водія там не було, пише “Обозреватель”. Правозахисниця заявляла, що це було зроблено для того, щоб свідки не побачили, що той був у неосудному стані.

Фото: obozrevatel.com

Слідчо-оперативна група приїхала через чотири години.

“Пізніше ми довели, що водій не дзвонив ні в поліції, ні в швидку, та й сам ніякої допомоги не надавав. Він консультувався зі своїм батьком по телефону”, – говорила в інтерв’ю Ноздровская.

За її словами, водій Дмитро Россошанський, який був племінником голови Вишгородського райсуду, часто приїжджав до бабусі в Демидов, а сам жив у Києві. В селі його нерідко бачили нетверезим.

За даними ЗМІ, за чотири місяці до вбивства Світлани Сапатинской, в січні 2015 року, Россошанському зупинили в Києві – він перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Відбувся штрафом.

“Народ буде об’єднуватися в клани і вершити правосуддя” – соцмережі відреагували на страшну новину

Користувачі соцмереж підтверджують, що в суді Ірині погрожував батько підсудного.

Про це написала юрист Ганна Маляр.

“Сподіваюся, що громадськість і змі не залишать цю загибель без уваги, не дадуть замовкнути і нишком відпустити винних. Ми не можемо мовчати. Злочинці дуже комфортно почуваються в нашій країні. Зручно, тому що законодавство і система на їх стороні.

Суд, прокуратура і поліція повинні продемонструвати, що справедливість є. Ірина недарма її боролася. Інакше нас накриє хвиля самосудів”, – написала вона.

Фото: facebook.com

Про самосудах через неефективність правоохоронної системи і попередив депутат Ігор Луценко. Він назвав Ноздровскую однією з небагатьох, кому вдалося добитися справедливості, але рівновага тривало недовго і її вбили.

“Найближчі часи обіцяють підвищений попит на послуги недержавних силовиків. Народ буде змушений об’єднуватися, як у Чечні, в клани, і вершити правосуддя не по писаному, а по праву звичаю.

Це – природний наслідок того, що державні правоохоронні структури розпиляні і приватизовані між найбільшими угрупованнями Порошенко і Авакова. Працюють тільки на те, щоб обслуговувати інтереси цих груп, на все інше у них немає ні ресурсів, ні бажання. Криміналу нема чого боятися, якщо він не зазіхає на порошенковское або аваковское, якщо не грає на боці опозиції. Тоді ніхто нікого не знайде.

Тому наш вихід – об’єднання і озброєння. Від мала до велика. Об’єднуйтеся з сусідами, патрулюйте вночі свій район. ОСББ можуть наймати охоронців для свого кварталу. Усвідомте – держави немає, держава померло, держава нас не захистить. Врятуємо країну тільки ми”, – написав нардеп.

Фото: facebook.com