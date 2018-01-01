ВАРШАВА, 1 січ — . Польща прийняла велику кількість біженців з України, але при цьому не має наміру змінювати позицію і приймати мігрантів з мусульманських країн, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі польського телебачення. © Fotolia / AstrugЕвросоюз вперше очолить його найбідніша країна

Європейська комісія в четвер подала в суд Європейського союзу позов проти Польщі, Угорщині та Чехії за відмову прийняти біженців у рамках програми ЄС з релокації.

“Ми незмінно стоїмо на такій позиції, яку “Право і справедливість” (правляча партія Польщі) сформулювала ще перед виборами (більше двох років тому), що не будемо ми приймати в Польщі мігрантів з Близького сходу і Північної Африки”, — сказав Моравецький.

“У той же час на східних кордонах Європейського союзу ми надзвичайно сильно беремо участь в зниженні напруги, взяли вже кілька десятків, а може, кілька сотень тисяч біженців з України”, — додав він.

За його словами, в Польщі проживають близько мільйона, а може, півтора мільйонів українців”. “Мінімум кілька десятків тисяч з них прибули з регіонів, охоплених війною”, — додав він.

Відповідаючи на питання про те, що батько Моравецького — депутат сейму, один з керівників опозиції часів ПНР Корнель Моравецький — висловив думку, що кілька тисяч біженців не зашкодять Польщі, прем’єр заявив, що це не змінює позицію уряду.

“Мій батько має дуже цікаві погляди в деяких питаннях, радикальні — у інших, але це не на йоту не змінить позицію уряду щодо біженців”, — сказав Моравецький.