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У Франції в новорічну ніч спалили більше тисячі автомобілів

01.01.2018

ПАРИЖ, 2 січ — , Вікторія Іванова. Число автомобілів, спалених у новорічну ніч на території Франції, склало 1031, опинившись вище показника минулого року, повідомляє в понеділок МВС країни.

Лазерное шоу в самой высокой башне в мире Бурдж-Халифе во время празднования Нового года, Дубаи. 31 дкабря 2017© AFP 2017 / Giuseppe Cacace Дубай встановив рекорд Гіннеса за наймасштабнішого лазерному шоу”Як і кожен рік, ми відзначаємо деякі заворушення: 1031 машина була спалена… Цей показник менше таких у 2012 і 2013 роках — 1193 і 1067, але трохи вище показника минулого року — 935″, — йдеться в заяві відомства.

Відзначається, що за святкову ніч були затримані 510 осіб, що також перевищує кількість затримань минулого року — 454 людини.

При протидії порушенням громадського порядку різні поранення отримали вісім співробітників поліції і троє військовослужбовців. Всього, за інформацією відомства, у новорічну ніч службу несли 140 тисяч поліцейських, жандармів, військовослужбовців, пожежників і представників різних рятувальних об’єднань.

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