ПАРИЖ, 2 січ — , Вікторія Іванова. Число автомобілів, спалених у новорічну ніч на території Франції, склало 1031, опинившись вище показника минулого року, повідомляє в понеділок МВС країни.

© AFP 2017 / Giuseppe Cacace Дубай встановив рекорд Гіннеса за наймасштабнішого лазерному шоу”Як і кожен рік, ми відзначаємо деякі заворушення: 1031 машина була спалена… Цей показник менше таких у 2012 і 2013 роках — 1193 і 1067, але трохи вище показника минулого року — 935″, — йдеться в заяві відомства.

Відзначається, що за святкову ніч були затримані 510 осіб, що також перевищує кількість затримань минулого року — 454 людини.

При протидії порушенням громадського порядку різні поранення отримали вісім співробітників поліції і троє військовослужбовців. Всього, за інформацією відомства, у новорічну ніч службу несли 140 тисяч поліцейських, жандармів, військовослужбовців, пожежників і представників різних рятувальних об’єднань.