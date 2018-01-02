Суддя в лікарні помер від отриманої травми.

Футбольний суддя у Мексиці помер у лікарні після того, як отримав травму голови в результаті нападу гравця.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався під час матчу аматорських команд. За даними видання, травму арбітру Хосе Вальдемару Ернандесу Капитильо завдав гравець, якому він показав червону картку. Після гри рефері без свідомості був доставлений в лікарню міста xalapa-enríquez, тиждень перебував у комі і помер.

“Зараз вживаються заходи, щоб після смерті нашого колеги справедливість восторжествувала”, – сказав президент Асоціації арбітрів Мексики Валентин Рамірес.

Причетний до інциденту футболіст взято під варту.