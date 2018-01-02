МОСКВА, 2 січ — . Колишній президент Грузії, екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі закликав киян прийти до будівель МВС і СБУ і “вимагати справедливості” у справі про вбивство української правозахисниці Ірини Ноздровской. © Фото : аккаунт в Facebook Ірини НоздровскойПод Києвом знайшли тіло української правозахисниці

На своїй сторінці у Facebook політик закликав “всіх небайдужих” приєднатися до акції протесту, в якій сам він прийняти участі не зможе.

“Завтра обурені громадяни йдуть до МВС і СБУ вимагати справедливості. Я закликаю приєднатися до них всім небайдужим. Буду я завтра серед них? Буду. Душею і серцем. Я буду з вами — але не поруч і не на трибуні. Прийдуть мої соратники і друзі”, — написав він.

За словами Саакашвілі, він не буде присутній, щоб його не звинуватили в тому, що він використовує смерть Ноздровской для власної політичної вигоди.

Про зникнення жінки стало відомо за кілька днів до Нового року. Першого січня голова профспілки МВС Ілля Ківа повідомив, що її тіло було виявлено в одній з річок Київської області. СтрингерСаакашвили зустрів Новий рік у наметі біля Ради

Поліція пов’язує загибель Ноздровской з її професійною діяльністю. У 2017 році вона досягла тюремного терміну для племінника голови Вишгородського районного суду Дмитра Россошанському, що в 2015 році на смерть збив її сестру.

Саакашвілі назвав вбивство правозахисниці наслідком влади “злочинної системи, керованої президентом і міністром внутрішніх справ і мобілізованої для переслідування політичних опонентів, критиків влади, громадських активістів, борців з корупцією”.

Після того, як Михайла Саакашвілі в липні 2017 року позбавили українського громадянства, він відкрито виступає проти Петра Порошенка та інших представників діючого керівництва на Україні.

Нещодавно він заявив в ефірі телеканалу NewsOne, що майже половина населення країни хоче імпічменту президента України, додавши, що на місці Порошенко покінчив би з собою.