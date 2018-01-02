КИЇВ, 2 січ — . Біометричний контроль на українському кордоні за першу добу його дії пройшли майже 1,9 тисячі громадян Росії, повідомив у вівторок прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян.

© РИА Новини / СтрингерУкраина в 2017 році: в очікуванні виборів і сварки з сусідами

Система біометричного контролю у понеділок частково заробила на пунктах пропуску на українському кордоні. Система буде впроваджуватися поетапно, спочатку вона запрацює на всіх пункту пропуску україно-російського кордону. Громадянам Росії, які бажають в’їхати на територію України, необхідно буде пройти трехэтапную процедуру біометричного контролю. Біометричний контроль на кордоні буде діяти для громадян з 71 країни.

“За першу добу роботи системи біометричного контролю кордон перетнули понад 3,3 тисячі іноземців з тієї категорії, які підлягають цьому біометричною контролю, з них майже 1,9 тисячі – це громадяни РФ. Система працювала без збоїв, якихось конфліктних ситуацій або провокацій також не було, в цілому громадяни спокійно реагують і проходять формальності у вигляді біометричного контролю”, — сказав Слободян в коментарі “112 Україна”.

© Flickr / NATOКлимкин закликав контролювати кожен крок росіян на Україні

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення з 2018 року біометричного контролю для іноземців на кордоні. Він доручив також удосконалити законодавство про порядок реєстрації іноземців, розробити механізм попереднього інформування іноземцями про в’їзді на Україну, а також оновити перелік держав міграційного ризику, внісши в нього Росію.

Як заявляв перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клинцевич, Росія відповість на введення президентом України біометричного контролю для іноземців на кордоні. За словами сенатора, відповідь буде адресований Києву, а не простим українцям.