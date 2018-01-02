НЬЮ-ДЕЛІ, 2 січ — . Міністр оборони Індії Нирмала Ситхараман схвалила пропозицію про закупівлю у РФ 240 авіаційних бомб для ВПС країни, йдеться в заяві відомства.

© REUTERS / Saumya KhandelwalНастоящий Боллівуд: Індія іншому Росії, якщо стане наддержавою”Пропозиція стосується закупівлі 240 бомб у російської компанії “Рособоронекспорт” на загальну суму 12 мільярдів 540 мільйонів рупій (близько 196 мільйона доларів). Ці бомби, що входять у категорію високоточної зброї, вже використовуються військово-повітряними силами Індії. Дана угода покликана заповнити недолік високоточної зброї в арсеналі індійських ВПС, а також посилити їх наступальну здатність”, — сказано в заяві, копія якого надійшла у розпорядження .

Ще одна пропозиція, яку було схвалено міністром оборони Індії, стосується закупівлі в Ізраїлю 131 ракети зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Barak, а також супутнього обладнання. Загальна сума угоди становить 4,6 мільярда рупій (майже 72 мільйони доларів).

“Ці ракети відносяться до класу “земля-повітря”, вони використовуються на ЗРК морського базування для ураження протикорабельних ракет”, — зазначили у відомстві.