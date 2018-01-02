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15 самих звичайних речей, які заборонено робити в Північній Кореї

02.01.2018

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

У тоталітарних держав – свої закони. Те, що жителі решти світу вважають само собою зрозумілим, в такій країні, як Північна Корея, є злочином і може призвести до звільнення з роботи, штраф, в’язниці і навіть смерті. Отже, що ж заборонено громадянам Північної Кореї?

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Робити міжнародні дзвінки

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Жителям Північної Кореї заборонено користуватися міжнародним телефонним зв’язком. Навіть якщо їх родичі поїхали за кордон цілком легально – наприклад, працюють у посольствах, – спілкуватися з ними по телефону не дозволяється. Відомо кілька випадків, коли громадяни КНДР були страчені за спроби поговорити з родичами в Південній Кореї.

Слухати західну музику

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Усі джерела інформації – і телебачення, і радіо – в Північній Кореї контролюються державою. Там представлена тільки патріотична музика. Послухати західну попсу можна тільки з нелегальних джерел, а це вже злочин.

Зривати плакати

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Всі плакати – і в приміщеннях, і на вулицях в КНДР несуть ідеологічне навантаження. Спроби зняти їх з чистого пустощі або навіть щоб прикрасити ними свій власний будинок – вважаються спробою підриву державного ладу, за що винний засуджується до кількох років таборів. Це стосується і іноземців. Так, за спробу взяти на пам’ять плакат з готельного номера американський студент поплатився життям, загинувши від нестерпних умов корейського трудового табору.

Робити стрижку нестандартну

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

У Північній Кореї існує лише 28 видів дозволених стрижок – 18 жіночих та 10 чоловічих. Відхилятися від канону перукарям не дозволяється. А фарба для волосся в країні просто не існує: навіть якщо ви захочете порушити закон і пофарбувати волосся, вам нічим буде це зробити.

Володіти західною технікою

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Вся техніка – від мобільних телефонів до телевізорів, – якою володіють громадяни КНДР, вироблена в Китаї. Жителям Північної Кореї заборонено купувати західну техніку, оскільки таким чином вони будуть матеріально підтримувати імперіалістів. Зрозуміло, що в КНДР таку техніку і не знайти, але навіть спроба привезти її з відрядження буде розцінена як економічна диверсія з усіма витікаючими.

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Носити джинси

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Джинси – символ американського імперіалізму, а отже, надів джинси розписується в симпатії до нього – з усіма наслідками, аж до тюремного ув’язнення. На щастя, це до західним туристам не відноситься – їх любов до американського імперіалізму корейці сприймають як неминучість.

Їздити відпочивати за кордон

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Лише лічені категорії громадян КНДР можуть покинути межі своєї великої батьківщини. Спортсмени, які відправляються на змагання, дипломати, які їдуть по роботі, і високопоставлені чиновники, які літають на зустрічі і переговори, – ось, мабуть, і все. Бажання простої людини з’їздити подивитися світ буде сприйнято оточуючими, в кращому випадку, як помутніння розуму.

Пити в заборонений час

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

У Північній Кореї вживання алкоголю, як і все інше, завзято регулюється державою. Пити дозволено далеко не всім і не завжди. А інколи з приводу якоїсь події алкоголь забороняють зовсім, по всій країні, – і тоді порушників чекатиме сувора кара. Так, після смерті Кім Чен Іра в 2011 році під час 100-денного трауру в країні було заборонено вживати алкогольні напої. А офіцера, спійманого на порушення наказу партії, в науку іншим… розстріляли.

Водити машину

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Мати у своєму розпорядженні особистий автомобіль у КНДР можуть лише вищі військові та чиновники, які отримують на це спеціальний дозвіл – разом з автомобілем. Якщо ж простий громадянин наміриться сісти за кермо, випросивши або викравши машину у сусіда-чиновника, поїздка для нього закінчиться у в’язниці. А за спробу сісти за кермо військового автотранспортного засобу винного чекає смертна кара.

Переїхати в столицю

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Переїхати в Пхеньян – найбільш забезпечений і комфортний місто Північної Кореї – напевно, мріють багато. Але зробити це можна лише в тому разі, якщо вас відправлять туди по службі, або з особливого дозволу влади. При відсутності родичів або друзів серед вищих чиновників отримати такий дозвіл нереально. Спійманий на проживанні в Пхеньяні нелегально з великою ймовірністю залишок життя проведе на казенних нарах далеко від столиць.

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Бути віруючим

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Громадяни Північної Кореї – поголовно атеїсти.Найбільш екзальтовані з них вважають божеством лідера країни Кім Чен Ина. Інші вірування досить небезпечні для здоров’я: усі без винятку релігії в КНДР заборонено, і їх сповідування карається стратою. Про це на власному досвіді дізналися в 2013 році близько 80 таємних християн, страчених лише за володіння Біблією.

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Жителям Північної Кореї дозволено дивитися лише передачі державного телебачення. Дивитися західне ТБ – ще більше зрада, ніж слухати західну музику: адже на телебаченні ідеологічні диверсії куди наочніше! Тому і покарання за такий проступок буває ще більш суворим. Відомо, що, принаймні, кілька сотень громадян КНДР були відправлені у табори і навіть страчено за перегляд телепередач з Південної Кореї.

Дивитися порно

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

За спробу подивитися порнофільм або погортати порножурнал в Північній Кореї чекає смертна кара. На щастя, такі випадки дуже рідкісні: адже з порнопродукцією в країні скрутно.

Робити помилки в статтях

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Бути журналістом в Північній Кореї смертельно небезпечно: адже за найменшу помилку можна вилетіти з роботи, потрапити до в’язниці й навіть втратити життя! Останнє – не перебільшення: у 2015 році в КНДР був страчений журналіст, який допустив помилку в статті про великого лідера Кім Чен Ине.

Бігти з табору

15 самых обычных вещей, которые запрещено делать в Северной Корее

Втеча з місць позбавлення волі вважається злочином у всіх країнах. Але лише в Північній Кореї за втечу з трудового табору карають не тільки самого злочинця, але і три покоління сім’ї: його діти, батьки, бабусі і дідусі за його втечу будуть також відправлені в табір.

 

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