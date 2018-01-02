У тоталітарних держав – свої закони. Те, що жителі решти світу вважають само собою зрозумілим, в такій країні, як Північна Корея, є злочином і може призвести до звільнення з роботи, штраф, в’язниці і навіть смерті. Отже, що ж заборонено громадянам Північної Кореї?

Робити міжнародні дзвінки

Жителям Північної Кореї заборонено користуватися міжнародним телефонним зв’язком. Навіть якщо їх родичі поїхали за кордон цілком легально – наприклад, працюють у посольствах, – спілкуватися з ними по телефону не дозволяється. Відомо кілька випадків, коли громадяни КНДР були страчені за спроби поговорити з родичами в Південній Кореї.

Слухати західну музику

Усі джерела інформації – і телебачення, і радіо – в Північній Кореї контролюються державою. Там представлена тільки патріотична музика. Послухати західну попсу можна тільки з нелегальних джерел, а це вже злочин.

Зривати плакати

Всі плакати – і в приміщеннях, і на вулицях в КНДР несуть ідеологічне навантаження. Спроби зняти їх з чистого пустощі або навіть щоб прикрасити ними свій власний будинок – вважаються спробою підриву державного ладу, за що винний засуджується до кількох років таборів. Це стосується і іноземців. Так, за спробу взяти на пам’ять плакат з готельного номера американський студент поплатився життям, загинувши від нестерпних умов корейського трудового табору.

Робити стрижку нестандартну

У Північній Кореї існує лише 28 видів дозволених стрижок – 18 жіночих та 10 чоловічих. Відхилятися від канону перукарям не дозволяється. А фарба для волосся в країні просто не існує: навіть якщо ви захочете порушити закон і пофарбувати волосся, вам нічим буде це зробити.

Володіти західною технікою

Вся техніка – від мобільних телефонів до телевізорів, – якою володіють громадяни КНДР, вироблена в Китаї. Жителям Північної Кореї заборонено купувати західну техніку, оскільки таким чином вони будуть матеріально підтримувати імперіалістів. Зрозуміло, що в КНДР таку техніку і не знайти, але навіть спроба привезти її з відрядження буде розцінена як економічна диверсія з усіма витікаючими.

Носити джинси

Джинси – символ американського імперіалізму, а отже, надів джинси розписується в симпатії до нього – з усіма наслідками, аж до тюремного ув’язнення. На щастя, це до західним туристам не відноситься – їх любов до американського імперіалізму корейці сприймають як неминучість.

Їздити відпочивати за кордон

Лише лічені категорії громадян КНДР можуть покинути межі своєї великої батьківщини. Спортсмени, які відправляються на змагання, дипломати, які їдуть по роботі, і високопоставлені чиновники, які літають на зустрічі і переговори, – ось, мабуть, і все. Бажання простої людини з’їздити подивитися світ буде сприйнято оточуючими, в кращому випадку, як помутніння розуму.

Пити в заборонений час

У Північній Кореї вживання алкоголю, як і все інше, завзято регулюється державою. Пити дозволено далеко не всім і не завжди. А інколи з приводу якоїсь події алкоголь забороняють зовсім, по всій країні, – і тоді порушників чекатиме сувора кара. Так, після смерті Кім Чен Іра в 2011 році під час 100-денного трауру в країні було заборонено вживати алкогольні напої. А офіцера, спійманого на порушення наказу партії, в науку іншим… розстріляли.

Водити машину

Мати у своєму розпорядженні особистий автомобіль у КНДР можуть лише вищі військові та чиновники, які отримують на це спеціальний дозвіл – разом з автомобілем. Якщо ж простий громадянин наміриться сісти за кермо, випросивши або викравши машину у сусіда-чиновника, поїздка для нього закінчиться у в’язниці. А за спробу сісти за кермо військового автотранспортного засобу винного чекає смертна кара.

Переїхати в столицю

Переїхати в Пхеньян – найбільш забезпечений і комфортний місто Північної Кореї – напевно, мріють багато. Але зробити це можна лише в тому разі, якщо вас відправлять туди по службі, або з особливого дозволу влади. При відсутності родичів або друзів серед вищих чиновників отримати такий дозвіл нереально. Спійманий на проживанні в Пхеньяні нелегально з великою ймовірністю залишок життя проведе на казенних нарах далеко від столиць.

Бути віруючим

Громадяни Північної Кореї – поголовно атеїсти.Найбільш екзальтовані з них вважають божеством лідера країни Кім Чен Ина. Інші вірування досить небезпечні для здоров’я: усі без винятку релігії в КНДР заборонено, і їх сповідування карається стратою. Про це на власному досвіді дізналися в 2013 році близько 80 таємних християн, страчених лише за володіння Біблією.

Жителям Північної Кореї дозволено дивитися лише передачі державного телебачення. Дивитися західне ТБ – ще більше зрада, ніж слухати західну музику: адже на телебаченні ідеологічні диверсії куди наочніше! Тому і покарання за такий проступок буває ще більш суворим. Відомо, що, принаймні, кілька сотень громадян КНДР були відправлені у табори і навіть страчено за перегляд телепередач з Південної Кореї.

Дивитися порно

За спробу подивитися порнофільм або погортати порножурнал в Північній Кореї чекає смертна кара. На щастя, такі випадки дуже рідкісні: адже з порнопродукцією в країні скрутно.

Робити помилки в статтях

Бути журналістом в Північній Кореї смертельно небезпечно: адже за найменшу помилку можна вилетіти з роботи, потрапити до в’язниці й навіть втратити життя! Останнє – не перебільшення: у 2015 році в КНДР був страчений журналіст, який допустив помилку в статті про великого лідера Кім Чен Ине.

Бігти з табору

Втеча з місць позбавлення волі вважається злочином у всіх країнах. Але лише в Північній Кореї за втечу з трудового табору карають не тільки самого злочинця, але і три покоління сім’ї: його діти, батьки, бабусі і дідусі за його втечу будуть також відправлені в табір.