МОСКВА, 2 січ — . Сили безпеки Ірану затримали кілька людей за підбурювання до протестів, які йдуть в країні з 28 грудня, повідомляє місцеве агентство ILNA з посиланням на заяву міністерства інформації і національної безпеки Ірану.

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Згідно з заявою, в останні дні мирні зібрання людей з метою виразити суспільні вимоги переросли в жорстокі протести “з-за присутності підозрілих і агресивних елементів”, які завдавали шкоди державному майну та з-за яких загинули люди, заявляють іранські влади.

Також у заяві зазначається, що йде пошук інших провокаторів, пише агентство.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального протесту. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. За даними іранських ЗМІ, жертвами протестів стали 10 осіб.