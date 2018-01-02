БЕЙРУТ, 2 січ — . Керівництво Сирії рішуче засуджує позицію Вашингтона щодо ситуації з протестами в Ірані і вважає її спрямованою на дестабілізацію обстановки в регіоні, повідомляється в заяві МЗС САР.

© AFP 2017В Ірані силовики затримали людей, підбурювали до протестів, заявили СМИРанее у понеділок президент США Дональд Трамп заявив в Twitter, що для Ірану, охопленого протестами, настав час змін.

“Сирія рішуче засуджує позицію адміністрації США і підвладних їм формувань щодо подій, які відбуваються в Ірані, і вважає, що такого роду позиція грає руйнівну роль і спрямована на дестабілізацію обстановки в регіоні”, — йдеться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство також заявило, що “Сирія повністю підтримує Іран і закликає до необхідності поваги суверенітету Ірану і невтручання в її внутрішні справи”.

© AFP 2017Совбез Ірану поклав провину за протести на Вашингтон, Лондон і Ер-Ріяд”Сирія впевнена, що Іран разом з урядом, керівництвом і народом зможуть перебороти події, що відбуваються”, — повідомляється в документі.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального протесту. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. За даними іранських ЗМІ, жертвами протестів стали 10 осіб.