МОСКВА, 2 січ — . За останні три дні протестів в Тегерані затримали близько 450 чоловік, повідомляє місцеве агентство Ilna з посиланням на заступника губернатора іранської столиці Алі Асгар Нассербахта. © AFP 2017Совбез Ірану поклав провину за протести на Вашингтон, Лондон і Ер-Ріяд

“Двісті чоловік були затримані в суботу, сто п’ятдесят в неділю і сто в понеділок”, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що кілька людей сили безпеки Ірану затримали за підбурювання до протестів.

Масові акції протесту, учасники яких висловлювали невдоволення економічною ситуацією, почалися в Ірані 28 грудня. Вони швидко поширилися на великі міста: Тегеран, Мешхед, Ісфахан і інші. За останніми даними ЗМІ, в зіткненнях загинули 20 осіб.

За словами президента Хасана Роухани, протести викликані внутрішніми проблемами, а також підбурюванням ззовні.

© AFP 2017 / STRИранские студенти під час протестів в Тегерані. 30 грудня 2017 © AFP 2017 / STRИранские студенти під час протестів в Тегерані. 30 грудня 2017