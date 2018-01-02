ВАРШАВА, 2 січ – . Піддалися нападам вандалів офіси депутатів правлячої партії Польщі “Право і справедливість” Лукаша Шрайбера у Варшаві і Косми Злотовского, який також є євродепутатом, в місті Накло-над-Нотецен (Куявсько-Поморське воєводство).

Шрайбер підозрює, що напади зробили політичні опоненти правлячої партії. “Новий рік, але, на жаль, старі методи прихильників тотальної опозиції… Офіси депутата Косми Злотовского і мій зазнали нападу”, — написав він у Twiitter.

#NowyRok ale niestety stare praktyki sympatyków #TotalnaOpozycja. Kolejne już biuro poselskie Posła PE do @KosmaZlotowski i moje zaatakowane. Po #Bydgoszcz.y teraz #NakłoNadNotecią:/ pic.twitter.com/nza3yKg3zT — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) 1 січня 2018 р.

З опублікованих знімків видно, що пошкоджені вхідні двері офісів, на них зроблені написи політичного характеру.

© Fotolia / Vesta48Депутатский офіс польського міністра підпалили пляшкою з горючою сумішшю

Інциденти відбулися у ще двох офісах депутатів “Права і справедливості”. Прес-секретар варшавського району Прага-Полудень Кароль Шишко повідомив у Twitter, що замки дверей офісів депутатів Павла Лисецького та Здіслава Краснодембского були заклеєні невідомої субстанцією.

Міністр внутрішніх справ Маріуш Блащак також звинувачує в події опозицію. “Це черговий доказ, що атмосфері підігрівається тотальної опозицією”, — сказав він і запевнив, що “поліція готова забезпечити безпеку всім людям”.

Це не перший випадок нападу вандалів на офіси правлячої партії Польщі. Раніше подібне відбулося в офісі депутата Беати Кемпи. Підозрюваний Себастьян К. затриманий, йому пред’явлено звинувачення в тероризмі і загрожує до 15 років позбавлення волі.