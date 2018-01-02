МОСКВА, 2 січ — . Дев’ять людей загинули в ніч на вівторок в ході зіткнень протестуючих з силами безпеки в Ірані, загальне число загиблих за час протестів збільшилася до 20, передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на іранське державне телебачення.

© AFP 2017Совбез Ірану поклав провину за протести на Вашингтон, Лондон і Ер-Ріяд

Агентство відзначає, що шість людей загинули під час нападу на поліцейську дільницю в місті Кахдариджан провінції Ісфахан, протестувальники намагалися вкрасти зброю. У місті Хомейнишехр загинули 11-річна дівчинка та 20-річний чоловік, а в місті Неджефабад — член Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Раніше повідомлялося, що сили безпеки Ірану затримали кілька людей за підбурювання до протестів.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального протесту. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн.