ВАШИНГТОН, 2 січ — . США не виключають нових санкцій проти Ірану у зв’язку з можливим виходом з ядерної угоди, заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

© РИА Новини / Михайло Алаеддин”Чортова дюжина” зовнішньої політики: головні міжнародні події 2017 року”Ми, зрозуміло, залишаємо (за собою) можливості в плані санкцій в сенсі відмови підписання (угоди) пізніше в січні. Президент ще не ухвалив остаточного рішення, він залишає за собою всі можливості в зв’язку з цим”, — заявила Сандерс на брифінгу.

Іран і “шістка” міжнародних посередників 14 липня 2015 року досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Був прийнятий спільний комплексний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу. План вступив у дію 16 січня 2016 року.