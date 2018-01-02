ВАШИНГТОН, 2 січ — . США скептично дивляться на перспективу переговорів між Сеулом і Пхеньяном, вважають, що лідер КНДР Кім Чен Ин намагається “вбити клин” між Південною Кореєю і Сполученими Штатами, заявила на брифінгу офіційний представник держдепу США Хезер Науэрт. © AFP 2017 / Won Kim-ЈіпВ США назвали північнокорейський режим безрозсудним

“Ми є близькими союзниками з Південною Кореєю. Якщо вони хочуть почати переговори з КНДР, то це, безумовно, їх вибір. Наша політика не змінилася, ми працюємо в напрямку денкулеаризации Корейського півострова”, — сказала вона, зазначивши, що США в даний час “оцінюють ситуацію” у зв’язку з пропозицією Сеула.

За її словами, “це нормально”, якщо Сеул і Пхеньян хоче почати переговори, але США не вірять, що “Кім Чен Ин чесний і йому можна довіряти”, і “скептично настроєні до можливих переговорів.

Науэрт повідомила, що їй “не відомо”, повідомляв Сеул Вашингтону про їх намір перезапустити переговори з КНДР. © AFP 2017 / Saul LoebТрамп розповів про вплив санкцій на КНДР

Відповідаючи на запитання, чи можуть США грати яку-небудь роль у цих переговорах, вона сказала, що “дуже сумнівається в цьому. “Ким Чен Ин, можливо, намагається вбити клин між нашою країною і Південною Кореєю. Я можу вас запевнити, що цього не станеться, ми дуже скептично налаштовані до щирості Кім Чен Ина в його прагненнях почати переговори”, — підкреслила представник держдепу.

Напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин у зверненні до народу побажав успіху зимової Олімпіади в Пхенчхані і висловив надію на участь в ній північнокорейських спортсменів. У відповідь у вівторок Сеул запропонував Пхеньяну провести 9 січня переговори високопоставлених представників для обговорення цього питання, а також “та інші запитання по поліпшенню відносин між Півднем і Північчю”. Пхеньян поки не відповів на цю пропозицію. Востаннє переговори на рівні заступників міністрів КНДР і Республіки Корея проводилися в грудні 2015 року.