ВАШИНГТОН, 2 січ — . Прес-секретар президента США Сара Сандерс закликала Пакистан активніше боротися з тероризмом на тлі рішення про стягнення невеликої частини допомоги, яку Вашингтон надає Ісламабаду.

© РИА Новини / Михайло Алаеддин”Чортова дюжина” зовнішньої політики: головні міжнародні події 2017 року”США хочуть, щоб Пакистан робив більше для боротьби з тероризмом”, — сказала Сандерс.

Раніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що адміністрація США вирішила поки що утримати 255 мільйонів допомоги Пакистану, звинувативши його у “подвійній грі” щодо проблеми тероризму. Вона не виключила, що допомога Ісламабаду продовжить скорочуватися.

За даними Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), на 2018 рік заплановано виділення допомоги Пакистану на суму 25,8 мільярда доларів.