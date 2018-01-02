ВАШИНГТОН, 2 січ — . США готують нові заходи проти Пакистану з питання про підтримку тероризму, заявила прес-секретар президента США Сара Сандерс. © AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дім закликав Пакистан активніше боротися з тероризмом

За її словами, можна очікувати оголошення нових заходів “в найближчі 24-48 годин”.

Раніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що адміністрація США поки не буде надавати 255 мільйонів доларів допомоги Пакистану, звинувативши його у “подвійній грі” щодо проблеми тероризму. Вона не виключила, що допомога Ісламабаду продовжить скорочуватися. Допомога, про яку заявляла Хейлі, стосується військової сфери.

За даними Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), на 2018 рік заплановано виділення міжнародної допомоги на суму 25,8 мільярда доларів, з них Пакистану буде виділено на програми розвитку та гуманітарні програми 345 мільйонів доларів.