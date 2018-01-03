МОСКВА, 2 січ — . США розглядають санкції серед варіантів відповіді на дії влади Ірану стосовно учасників масових протестів у країні, заявила офіційний представник Держдепу США Хезер Науэрт.

© AP Photo / ISNA/Pouria PakizehВ Білому домі назвали заворушення в Ірані “народним повстанням”Раніше прес-секретар президента США Сара Сандерс заявила, що Білий дім вважає заворушення в Ірані “народним повстанням”.

“Ми не будемо забігати вперед в тому, що стосується санкцій, але вони входять у той широкий і різноманітний набір засобів, якими ми володіємо”, — заявила журналістам представник Держдепу.

Вона додала, що США пильно стежать за повідомленнями про можливе порушення прав цих протестувальників, які мирно протестують”.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального протесту. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. За даними ЗМІ, жертвами заворушень стали не менше 20 людей. Близько 450 осіб було затримано за останні три дні у зв’язку з протестами в Тегерані.