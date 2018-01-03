РИМ, 2 січ — . Партія “Вперед, Італія” і її лідер, колишній прем’єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі, розглядають можливість висунути кандидатури Тото Кутуньо і Аль Бано на майбутніх парламентських виборах, пише у вівторок італійська газета Messaggero. © AFP 2017 / ANDREAS SOLAROБерлускони готовий переконувати, що санкції проти Росії завдають шкоди Євросоюзу

Заслужені діячі італійської естради можуть потрапити в списки кандидатів на виборчих дільницях за кордоном, де 4 березня буде визначено 18 володарів парламентських мандатів з майже 1000 членів обох палат італійського парламенту.

Газета у зв’язку з цією інформацією нагадала, що Аль Бано в листопаді оголосив про завершення музичної кар’єри 31 грудня 2018 року.

Чергові загальні парламентські вибори пройдуть в Італії 4 березня.