МОСКВА, 2 січ – . Міністр масових комунікацій Ірану Мохаммад Джавад Азері Джахроми приніс співгромадянам вибачення за обмеження в роботі соціальних мереж і заявив, що їх роботу відновлять, “коли все заспокоїться”.

© AP Photo / Evan VucciТрамп засудив “відключення інтернету” в ИранеРанее з Ірану надійшли повідомлення про те, що влада на тлі протестів заблокували деякі сайти і соціальні мережі, зокрема Instagram і Telegram. Джахроми заявляв, що соціальні мережі відключені тимчасово і чутки про їх постійне відключення не відповідають дійсності.

“Я приношу вибачення сотням тисяч дорогих співвітчизників, які постраждали із-за недавніх обставин. Коли все заспокоїться, ми проведемо переговори з радою безпеки (Ірану) про усунення обмежень”, — написав Джахроми в Twitter.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції протесту. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. За даними ЗМІ, жертвами заворушень стали не менше 20 людей. Близько 450 осіб було затримано за останні три дні в Тегерані.