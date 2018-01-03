КИЇВ, 3 січ — . Апеляційний суд Києва в середу продовжить розгляд скарги генеральної прокуратури на відмову Печерського районного суду Києва відправити екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі під домашній арешт.

© РИА Новини / СтрингерСаакашвили зустрів Новий рік у наметі біля РадыПечерский суд 11 грудня відхилив клопотання прокуратури про обрання для Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, політик залишився на волі. Прокуратура подала скаргу. Екс-президенту Грузії за інкримінованою статтею загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Раніше київський апеляційний суд приступив до розгляду скарги, але переніс засідання, бо не отримав матеріалів справи.

Спроба затримати Саакашвілі в рамках кримінальної справи про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності була зроблена в Києві 5 грудня. Однак прихильники екс-губернатора відбили його у правоохоронців, після чого вирушили на мітинг в центр Києва. На наступний день правоохоронці прийшли в наметове містечко до Саакашвілі, де його соратники знову чинили опір. Затримати Саакашвілі вдалося лише 8 грудня пізно ввечері, після чого його привезли в ізолятор Служби безпеки України.

© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt”Смертельна небезпека для України”. “Північний потік” знищить ПорошенкоСаакашвили залишив Грузію після вступу на посаду нового президента країни Георгія Маргвелашвілі у листопаді 2013 року. Головна прокуратура Грузії заочно висунула йому звинувачення за кількома кримінальними справами та кілька разів зверталася до української сторони з проханням про екстрадицію колишнього президента.

Суть звинувачень

У Службі безпеки України заявили, що Саакашвілі підозрюють у злочині за частиною 1 статті 256 кримінального кодексу “сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності”.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, акції, які організовував і організовує Саакашвілі, були націлені на “захоплення державної влади та сприяння членам злочинного угрупування Януковича-Курченко в зупинці їх кримінального переслідування, відновлення контролю над активами”. Колишній губернатор, як стверджує звинувачення, проводив акції з-за “особистої спраги влади” і “перейшов межу”.

© РИА Новини / СтрингерСаакашвили заявив, що на місці Порошенко покінчив би з собойЛуценко заявив, що діяльність команди Саакашвілі фінансували представники Януковича, зокрема українського бізнесмена Сергія Курченка. Луценко заявив, що оточення Саакашвілі отримало близько 500 тисяч доларів на свої акції.

Влада стверджує, що у них є докази змови Саакашвілі і Курченко, зокрема аудіо – та відеозапису. Луценко наголошував, що “зараз не йде мова про депортацію, зараз не йде мова про екстрадицію” Саакашвілі.

Депутати просили віддати на поруки

В ході розгляду в Печерському суді клопотання прокуратури про запобіжний захід 12 депутатів Верховної ради висловили бажання взяти Саакашвілі висловили бажання взяти на поруки, серед них лідер фракції “Батьківщини” Юлія Тимошенко і її однопартійці Альона Шкрум, Іван Крулько, Рябчин Олексій та Ігор Луценко, депутат з фракції “Самопоміч” Єгор Соболєв, Павло Костенко, Олександр Опанасенко і позафракційні Віктор Чумак та Дмитро Добродомов.

© РИА Новини / СтрингерУкраина — США: ми підчепили від вас вірус, що підриває странуВ суді депутати просили відпустити Саакашвілі без застосування будь-якого запобіжного заходу, а в разі обрання такої віддати політика на поруки.

За словами адвоката Саакашвілі Руслана Чернолуцького, передача на поруки передбачає надання особами, які, на думку суду, заслуговують довіри, письмового зобов’язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків щодо участі у слідчих діях.

Депутат Верховної ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук вважав відмову суду заарештувати Саакашвілі ляпасом президенту Петру Порошенку і Луценка.

Вважає себе військовополоненим

Саакашвілі в залі суду заявив, що вважає себе військовополоненим, але не закликає прихильників до “різким діям”.

“Я не вважаю себе затриманим. Я вважаю себе у військовому полоні”, — сказав Саакашвілі.

У залі суду він заявив журналістам, що в перший раз його заарештував КГБ в Києві в 1986 році, коли він був першокурсником — за антирадянську діяльність. За його словами, в Україні за 30 років нічого не змінилося.

© РИА Новини / Стрингер”Самозванці з прапором ЄС”. Політолог про ставлення європейців до України”Скільки років пройшло, мене привели в той же ізолятор, і мене зустрів той же контролер, з таким же брудним звинуваченнями… Нам не потрібна конфронтація, я не закликаю ні до якихось різких дій. Рух буде розширюватися”, — заявив Саакашвілі журналістам у суді.

Політик подякував усім, хто його підтримував, а після цього заспівав гімн України.