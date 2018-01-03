МОСКВА, 3 січ — . Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відклав візит до Ірану, де минулого тижня спалахнули масові протести, повідомив Єлісейський палац.

© AFP 2017 / STRСША пригрозили Ірану санкціями через розгону протестующихПрезидент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови зі своїм іранським колегою Хасаном Роухани висловив стурбованість кількістю загиблих маніфестантів в Ірані і закликав владу ІРІ до стриманості та мирному вирішенню конфлікту.

“У цьому контексті президенти Франції та Ірану одностайно вирішили, що візит глави французького МЗС, намічений на кінець цього тижня, повинен бути відкладений”, — йдеться в комюніке.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального протесту. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн.

За даними ЗМІ, жертвами заворушень стали не менше 20 людей. Близько 450 осіб було затримано за останні три дні в столиці країн Тегерані у зв’язку з протестами.