Один з найбільших інвестиційних банків у світі, Goldman Sachs, набагато оптимістичніше налаштований щодо швидкості балансування нафтового ринку, ніж більшість галузевих експертів і сама ОПЕК. Аналітики банку вважають, що надлишок сировини повністю зникне вже до середини 2018 року.

А запаси нафти в ОЕСР прийдуть до середньорічної норми вже у другому кварталі наступного року, вважають в Goldman Sachs. За думку експертів банку, причиною таких змін стане випереджає прогнози зростання попиту на «чорне золото». ОПЕК, нагадаємо, вважає надлишок сировини у світових сховищах «розсмокчеться» тільки до кінця 2018-го.

Між тим інвестиційний банк всього за два дні до того, як ОПЕК+ пролонгувала дію угоди, попереджав, що продовження не представляється зовсім необхідним. Goldman підвищив свої прогнози ціни на нафту на 2018-й з 58 до 62 доларів за барель для Brent, і з 55 до 57,50 долара за барель для WTI.

Виходячи зі своїх прогнозів, банк дотримується думки, що учасники угоди ОПЕК+ можуть достроково завершити її дію вже в червні, повідомляє Oil Price. І не виключено, що Goldman Sachs не так вже неправий, і його оптимізм має під собою певні підстави.

Адже навіть самий обережний у своїх висловлюваннях спікер ОПЕК+ – міністр енергетики Росії Олександр Новак — сказав нещодавно: «Що стосується виходу з угоди, є консенсус, що він повинен бути поступовим, по мірі зростання попиту, як раз для того, щоб уникнути повернення надлишку пропозиції і затоварення ринку».

Це заява Новака з’явилося на тлі інформації Reuters. Агентство повідомило з посиланням на два інформованих джерела, країни-учасниці віденської угоди почали роботу над стратегією виходу з угоди.