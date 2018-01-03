МОСКВА, 3 січ — . Вертоліт Мі-6 ВВС Бангладеш здійснив жорстку посадку на сході країни, щонайменше чотири людини, в тому числі пілот і іноземні громадяни, отримали поранення, повідомляє місцева газета Daily Star.

© AFP 2017 / Munir Uz ZamanВ Бангладеш зіткнулися два навчальних самолетаИнцидент стався в середу вранці на території прикордонного гарнізону недалеко від населеного пункту Сримангал. Як заявив представник збройних сил країни Ризол Карім, вертоліт здійснив аварійну посадку неподалік від злітно-посадочної площадки.

“Всі чотири людини, які були на борту вертольота, що знаходяться в безпеці”, — зазначив він.

Як повідомляє газета Dhaka Tribune, на борту повітряного судна під час інциденту перебували 15 осіб, в тому числі представники збройних сил Кувейту, які прибули в країну з візитом. За даними видання, двоє високопоставлених представників делегації з Кувейту отримали поранення і були госпіталізовані в місцеву лікарню.