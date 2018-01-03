КИЇВ, 3 січ — . Більше 100 старовинних монет вилучили українські прикордонники Чернігівського загону у пункті пропуску “Сеньківка” у громадянина Молдови, повідомила в середу прес-служба української прикордонної служби на своєму сайті. Олексій ДаничевБиометрический контроль на кордоні з Україною вже пройшли 1,9 тисячі росіян

“Сьогодні вночі в автомобілі Toyota Prado молдовської реєстрації під час заходів прикордонно-митного контролю з допомогою металошукача прикордонники знайшли старовинні предмети в кишені штанів водія – 44-річного громадянина Молдови. Всього було виявлено 123 старовинні монети, з яких — 110 мідних та 13 срібних монет часів Речі Посполитої, датовані XVIII століттям”, — йдеться в повідомленні.

Прикордонники вбачають у діях іноземця ознаки злочину, передбаченого статтею “контрабанда”.

Повідомляється, що монети, які молдаванин намагався вивезти з України, вилучені для проведення експертизи на предмет встановлення культурно-історичної цінності.