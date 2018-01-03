МОСКВА, 3 січ — . Літак Міг-29K індійських ВМС з’їхав зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Даболим штату Гоа і загорівся, пілот не постраждав, повідомляє індійське агентство ANI.

© AFP 2017 / Narinder NanuВ Індії поліцейський відкрив вогонь по товаришам по службі, загинули чотири человекаИнцидент стався під час зльоту повітряного судна, за штурвалом винищувача знаходився пілот, проходить навчання. В результаті інциденту літак загорівся, згодом пожежу було загашено. Після події пілотові вдалося успішно покинути літак, він не постраждав.

Через події робота аеропорту була припинена, але незабаром її відновили. Проводиться розслідування інциденту.

У лютому минулого року повідомлялося, що Росія завершила за контрактом з ВМС Індії постачання корабельних винищувачів Міг-29К/КУБ. На сьогоднішній день ВПС Індії експлуатуються понад 900 російських військових літаків, зокрема винищувачів Міг-21 і Міг-29 (а також його корабельна версія Міг-29К/КУБ), Су-30МКІ, військово-транспортні літаки Іл-76, паливозаправники Іл-78 і багато інші моделі.