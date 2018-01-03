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Масштабне ДТП в Італії: шестеро загиблих, серед них – діти

03.01.2018

Масштабное ДТП в Италии: шестеро погибших, среди них - детиЗіткнулися дві вантажівки і легковий автомобіль.

“Шість чоловік, у тому числі французька сім’я, загинули в аварії, яка сталася уздовж автостради А21 між Брешією і Манербио”, – повідомляє видання.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль, ймовірно Kia, з французькими номерами врізався в бензовоз, після чого в “легковик” врізалася вантажівка, яка перевозила зерно.

“В результаті зіткнення вантажівка, що перевозила паливо, загорівся, в наслідок чого 5 осіб (двоє дітей і троє дорослих) – водій і пасажири легкового автомобіля, а також водій зерновоза померли на місці. Водій бензовозу залишився живий”, – уточнює видання.

На даний момент правоохоронці встановлюють всі деталі події.

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