Причиною аварії стали снігові замети.

На трасі біля американського міста Буффало, розташованого в північно-західній частині штату Нью-Йорк, трапилося найбільше ДТП за участю 35 автомобілів. Про це повідомляє телеканал ABC.

Причиною аварії стали снігові замети і погана видимість на дорозі. Всього зіткнулися 25 легковиків і 10 великовантажних автомобілів. У результаті події загинув чоловік, ще один перебуває у важкому стані. На трасі утворилася пробка.

За словами синоптиків, на північний схід США і східну частину Канади в найближчі кілька днів обрушиться черговий сильний сніговий циклон. Очікується, що випаде місячна норма опадів, а також штормовий вітер. При цьому не виключається, що температура може опуститися до рекордних 35 градусів морозу.

В кінці грудня на північному сході Сполучених Штатів встановилася аномально низька температура. В результаті від переохолодження загинули чотири людини.