МІНСЬК, 3 січ – . Колишнього фігуранта справи про підготовку масових заворушень в Мінську і створенні незаконного збройного формування Андрія Білявського будуть судити за зберігання одного патрона, повідомляється на сайті незареєстрованої правозахисного центру “Весна”. © Flickr / Chris РгісеВ Білорусії двох фігурантів справи про заворушення випустили з СІЗО

У 2017 році КДБ Білорусі порушив кримінальну справу за фактом навчання і підготовки до участі в масових заворушеннях. Під час обшуків було вилучено зброю. Більшості із затриманих пред’явили додатково звинувачення за статтею “створення незаконного збройного формування”. У червні Слідчий комітет прийняв до провадження справу про створення в країні незаконного збройного формування. При цьому КДБ припинив кримінальне переслідування цих осіб за статтею “масові заворушення”. Наприкінці листопада голова Слідчого комітету Іван Носкевич заявив, що прийнято рішення про припинення кримінального переслідування всіх фігурантів справи про незаконному збройному формуванні.

“Кримінальну справу… Андрія Білявського за зберігання одного патрона передано в суд Ленінського району Мінська”, — йдеться в повідомленні.

За даними центру, Бєлявському загрожує покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років, позбавлення волі до семи років з конфіскацією або без конфіскації майна або виправних робіт строком до двох років.

За інформацією правозахисників, художник-дизайнер з Мінська Белявський був затриманий в березні 2017 року і звинуватили за статтями “навчання та підготовка до участі в масових заворушеннях” і “участь в незаконному збройному формуванні”. Він був відпущений з СІЗО в червні під підписку про невиїзд. Під час проведеного після затримання обшуку у Білявського був знайдений справний патрон. У грудні йому було висунуто звинувачення за кримінальною статтею “незаконне виготовлення, придбання, збут, зберігання зброї та боєприпасів”.