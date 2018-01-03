ДОНЕЦЬК, 3 січ — . Заступник командуючого оперативним командуванням самопроголошеної Донецької народної республіки Едуард Басурин не виключає провокацій з боку українських силовиків у зв’язку з візитом глави МЗС ФРН в Донбас. Маша Росс”Дід, ми тебе обміняємо”: про що розповіли полонені, які повернулися в ДНР

Раніше в МЗС України заявили, що міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель 3-4 січня відвідає країну з робочим візитом. Очікується, що він разом з українським колегою Павлом Климкиным відвідає лінію дотику в Донбасі.

“У зв’язку з приїздом 3-4 січня в зону так званої АТО глави МЗС Німеччини у супроводі його колеги з України та представників ЗМІ ми не виключаємо проведення провокацій з боку ВС України у цей період для підготовки фейкових репортажів, які звинувачують наші збройні сили в обстрілі територій населених пунктів, тимчасово підконтрольних Україні”, — сказав Басурин журналістам у середу. Виконання Мінських угод