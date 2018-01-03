МОСКВА, 3 січ — . Відновлення контактів з “гарячої лінії” між Сеулом і Пхеньяном є позитивним сигналом, але потрібно враховувати, що поки це не регулярні переговори, при цьому існує ймовірність торпедування спроб налагодити контакти з боку США, заявив співробітник Центру корейських досліджень Інституту Далекого Сходу РАН Костянтин Асмолов. Ілля ПиталевКНДР та Південна Корея провели телефонну розмову

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин у зверненні до народу побажав успіху зимової Олімпіади в південнокорейському Пхенчхані і висловив надію на участь в ній північнокорейських спортсменів. У відповідь у вівторок Сеул запропонував Пхеньяну провести 9 січня переговори високопоставлених представників для обговорення цього питання, а також “та інші запитання по поліпшенню відносин між Півднем і Північчю”.

Через майже добу представники КНДР і Республіки Корея провели телефонну розмову по відновленій “гарячої лінії” в Пханмунджоме. Подробиці переговорів не повідомляються. Сторони впевнилися, що телефонний зв’язок і факс з лінії зв’язку працюють в нормальному режимі. При цьому в держдепартаменті США заявили, що “це нормально”, якщо Сеул і Пхеньян хоче почати переговори, але США не вірять, що “Кім Чен Ин чесний і йому можна довіряти”, і “скептично настроєні до можливих переговорів.

“Треба розуміти, що це не регулярні переговори, а пробне спілкування по “гарячій лінії”. Якщо вони (переговори) стануть регулярними, тоді подивимося”, — сказав Асмолов. © AP Photo / Ahn Young-јоопСМИ повідомили про чотирьох сценаріях початку війни з КНДР

За його словами, “важливо, що ініціатива прийшла з північнокорейської сторони”.

“Сіверяни з одного боку сказали, що вони готові до жорстких дій адресу США і готові відповісти. При цьому заявили, що готові до діалогу і запропонували варіанти першого кроку участь північнокорейців в Олімпійських іграх, на які вони раніше спізнилися із-за технічних проблем. Жителі півдня на це з радістю вхопилися, пішли на зустріч. Можна звернути увагу, що США спочатку заявили, що це все (встановлення контакту) відбулося, нарешті, тому, що санкції стали діяти. А потім і заздалегідь стали заявляти, що нічого з переговорів не вийде, що Північна Корея нещира і що взагалі найближчим часом треба чекати провокацій”, — зазначив експерт.

Він підкреслив, що “така риторика говорить сама за себе”. “Скажімо так, спроб торпедувати ці контакти очікувати можна”, — додав Асмолов, відповідаючи на запитання, чи означають заяви американської сторони, що не можна виключати спроб з їх боку торпедувати можливі подальші контакти Пхеньяну і Сеула.