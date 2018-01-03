ПАРИЖ, 3 січ — , Вікторія Іванова. Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи в середу з новорічним зверненням перед журналістами, розповів про законопроект, який буде направлений проти фейкових новин в інтернеті.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВ Facebook розповіли, як будуть боротися з фейковими аккаунтамиОн зазначив, що текст цього законопроекту, спрямованого на боротьбу з поширенням неправдивої інформації в періоди виборчих кампаній, буде представлений в найближчі тижні.

У промові перед приблизно трьома сотнями співробітників ЗМІ, що зібралися в Єлисейському палаці, французький лідер розповів про своє бачення ситуації з журналістами і зі свободою преси у світі. Він нагадав про число загиблих при виконання редакційних завдань журналістів, а також про тих колег, які були поміщені під варту в різних країнах.

Також він торкнувся питання свободи ЗМІ, зазначивши, що “свобода преси — це не якась спеціальна свобода, але найвище вираження волі”. За його словами, свободу преси не дотримуються в ряді країн, “навіть у Європі”, зокрема — в Росії та Туреччини.

Макрон в середу вперше провів новорічну зустріч з журналістами. Його попередник Франсуа Олланд в останні роки свого президентства не дотримувався цієї давньої традиції. Максим БогодвидФабрика фейків. Як македонські школярі “обрали” Трампа президентом США