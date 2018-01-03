КИЇВ, 3 січ — . Німеччина скептично ставляться до того, що поставки зброї Україні зможуть сприяти врегулюванню ситуації в Донбасі, заявив глава МЗС ФРН Зігмар Габріель на прес-конференції в Києві в середу. © AP Photo / Sait Serkan GurbuzГлава МЗС Німеччини закликав ввести озброєних миротворців у Донбас

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила план з надання Україні летального зброї, у тому числі протитанкових ракет Javelin. Представник держдепартаменту США Хезер Науэрт заявила, що Вашингтон прийняв рішення про постачання оборонного озброєння Україні для забезпечення захисту її територіальної цілісності і суверенітету. У вівторок президент України Петро Порошенко заявив, що Україна в 2018 році отримає летальна оборонну зброю від США.

“Якщо чогось багато в цьому регіоні (в Донбасі — ред.), то це озброєння… Ми в Німеччині досить скептично ставимося до того, що поставки зброї зможуть допомогти у вирішенні конфлікту, але ми все-таки досить далеко від цього конфлікту… Україна з точки зору оборони розглядає це інакше”, — наводить слова німецького міністра українське інформагентство УНІАН. © AFP 2017 / Tony ЅиріпѕкуКиев не бачить загрози великої війни в Донбасі через постачання зброї з США

РФ неодноразово застерігала від планів постачання озброєнь на Україну, так як цей крок лише призведе до ескалації конфлікту в Донбасі. Як не раз заявляв прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, постачання зброї на Україну ззовні не будуть сприяти врегулюванню кризи в Донбасі і реалізації мінських угод. Проти поставок зброї на Україну висловилося більшість європейських політиків. Так, колишній голова ОБСЄ, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що постачання зброї на Україну є дуже ризикованим і контрпродуктивним шляхом виходу з кризи.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб.