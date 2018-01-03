МОСКВА, 3 січ — . Іранські правоохоронці затримали громадянина однієї з європейських країн під час акцій протесту на заході країни, передає агентство Tasnim. © AP Photo / Mehr News Agency В Тегерані оголосили про провал “смути 2017 року”

“Затриманий європейський громадянин у місті Боруджерд під час участі у демонстраціях і керівництва бунтівниками”, — заявив голова суду міста Хамід Реда Абу аль-Хосні.

З якої саме країни прибув європеєць, не уточнюється.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального протесту. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн.

За даними ЗМІ, жертвами заворушень стали не менше 20 людей. Близько 450 осіб було затримано за останні три дні у зв’язку з протестами в Тегерані.