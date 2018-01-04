Правоохоронці затримали головного державного ревізора-інспектора управління аудиту ГУ Державної фіскальної служби в Харківській області під час отримання хабара в 250 тис. грн.

За її словами, громадянин П. вимагав хабар від директора суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за зменшення розміру штрафу, який було накладено за результатами проведення планової перевірки підприємства.

Нагадаємо, що 28 грудня був затриманий директор міжнародного аеропорту Миколаєва при спробі дати хабар губернатору Миколаївської області Олексія Савченка.