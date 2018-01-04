Ніколи не чекайте від володаря виконання обіцянок, бо давати обіцянки доводиться в одній обстановці, а виконувати їх – в іншій (Нікколо Макіавеллі).

Почався грандіозний спектакль – вибори Президента Російської Федерації. Спектакль, тому що всі чудово розуміють – вибирати реально не з кого. Путін безальтернативний не тому, що конкурентів немає, а тому, що всі конкуренти на сто голів нижче, слабше і недосвідченіший, ніж він. Я не торкаюся різниці світоглядів – у реальній політиці світогляд закінчується на передвиборної сцені на наступний ранок після перемоги на виборах. Реальна політика змушує робити не те, що наказує ідеологія, а те, що наказує реальна ситуація.

А реальна ситуація відразу показує, що політика попередника була не дурістю, не помилкою, а єдино можливою лінією поведінки і вона враховує всі “за” і “проти”, усі ризики та усі можливості, сильні й слабкі боку держави. Одна справа балакати в опозиції, а інша – відповідати за всі вже своєю власною головою.

Завжди знайдеться привід для заколоту в ім’я свободи і старих порядків, які не змусять забути ні час, ні благодіяння нової влади. (Нікколо Макіавеллі).

Саме тому Ленін швидко згорнув впровадження комунізму декретною шляхом і терміново перейшов до Непу, після чого громадянська війна в Росії припинилася.

Саме тому Сталін реально продовжив політику попередніх царів по збиранню держави Російського та будівництва стратегічних транспортних магістралей.

Саме тому Єльцин, вдосталь поблудивши з лібералами, відмовив Клінтону в остаточному питанні щодо ядерних озброєнь та зрештою передав владу саме Путіну, а не Нємцову.

Саме тому Путін гранично прагматичний в поточній політиці і не прив’язаний ні до якої сформульованої ідеології, окрім ідеології використання всього, що працює на експансію Росії в світі.

Саме тому Трамп відкинув всі свої передвиборчі закидони і продовжує політику попередника Обами. Який сам продовжив політику Буша. Який продовжував політику Клінтона. І так далі до Авраама Лінкольна.

Всім зрозуміло, що зараз – будь-які претензії до Путіна ні пред’являти за тим чи іншим аспектам внутрішньої і зовнішньої політики – чинний президент найбільш досвідчений, професійний і досвідчений в питаннях виживання країни. Він обізнаний і компетентний так, як не обізнаний і не компетентний ніхто в світі, не кажучи вже про Росію. Обізнаний і досвідчений – а значить придатний і незамінний. Раціональність тут дуже проста – вона логічно вимагає не міняти гірше на краще, а якщо вже ідеального немає, то вимагає вибрати оптимальне. Оптимальне – це те, що при всіх інших рівних умовах має найбільшу накопичене перевагу.

Найкраща з усіх фортець — не бути ненависним народу: які фортеці ні ладу, вони не врятують, якщо ти ненависний народу, бо коли народ береться за зброю, на підмогу йому завжди з’являться чужинці. (Нікколо Макіавеллі).

У цьому зв’язку мені гранично смішно спостерігати за тим, як пнуться деякі наші політичні сили зобразити справу так, що ніби у них є кого запропонувати на місце Путіна рівновеликого самому Путіну. Ніхто не каже чесно: “Люди! Так, наш кандидат свідомо слабкіше, недосвідченіший і неподготовленнее до роботи Президента Росії, він, звичайно, нічого про це не знає і навіть підвідного досвіду не має, нічого схожого в колишньому житті не зустрічав, але людина він дуже хороший, говорить грамотно і сповнений найкращих намірів. Дайте йому час! Потерпіть ще трохи – адже ви так чудово вмієте терпіти заради великої мети! А наша велика мета – зробити всіх реально щасливими і багатими! Ми вас не обдуримо, як всі попередні! Ми виконаємо всі обіцянки! І для цього ми просимо вас дати можливість навчитися нашому кандидату бути президентом. Він трохи НА ВАС потренується і – можливо – через два роки у нього щось і почне виходити. Якщо у нього не вийде, то змінити вже нічого буде не можна. Але ми пропонуємо вам зараз про це не думати і проголосувати за нашого кандидата!”

Хороший красномовний людина з відсутністю досвіду у запропонованій галузі та досвідом із зовсім іншої сфери діяльності… Дивно, що нам пропонують главу держави за критеріями, за якими ніхто з нас не обрав би собі навіть дільничного лікаря в поліклініці. Лікаря не можна, а главу держави, виходить, можна.

Люди, вірячи, що новий правитель виявиться краще, охоче повстають проти старого, але незабаром вони на досвіді переконуються, що помилилися, бо новий правитель завжди виявляється гірше старого. (Нікколо Макіавеллі).

У Росії нормальні люди себе кандидатами на виборах не висувають.

В Росії живуть спокійно ті, хто стоїть в стороні від божевілля передвиборних баталій. Як тільки збожеволів і ризикнув піти, виставити себе куди-небудь – все. Дізнаєшся про себе таке, яке і самому собі розповісти боявся. А вже надбанням публічного обговорення деякі деталі біографії і в кошмарному сні бачити не міг.

Але якщо ти вирішив піти на вибори – бути тобі раздетому до нитки і виставленим на огляд і коментарі народу. Бувальщина буде йти через кому з небилицями і ніхто не зможе від ділити одне від іншого. І будь готовий, що після обговорення ти не тільки сам собі огидний будеш, але і рідня на тебе скоса стане.

Кум докушал огірок

І закінчив з мукою :

“Виявився наш Батько

Не батьком, а сукою…” (Олександр Галич, Поема про Сталіна)

Ось про Зюганова ми вже знаємо все. Абсолютно всі. Краще б ми цього не знали. З людського співчуття і чоловічої солідарності я не стану тут відтворювати все, що на Зюганова накопали дослідники. Зюганов від цього огляду зовсім здувся і програє одні вибори за іншими. Вже онукам соромно на очі показуватися. Пішов би – не відпускають. Не в партії – її думку Зюганов давно навчився обходити. Не відпускають у Кремлі. Дуже зручний з Зюганова супротивник. Такими не розкидаються, такими дорожать більше прихильників. І мучиться Зюганов, дивлячись на себе в матеріалах преси, але та – жорстока, сльозам не вірить, права на особисте життя не визнає. Витягла про Зюганова все, так таке, що хоч зараз лягай та помирай.

І ось нарешті відпустило. Вперше настав час. коли участь Зюганова Кремлю більше не потрібно. Не тому, що сивин пошкодували, а тому, що шкоди від участі Зюганова в цей раз більше, ніж від неучасті. На Зюганова виборець не піде взагалі. Явки не буде. А значить і виборів переконливих не буде. Тобто Путін переможе вже не в повну силу – це як Тайсона виставити не проти Леннокса Льюїса, а проти Петрика Горемикіна, призера районної першості молодих механізаторів від клубу “Урожай” на приз газети “Сільські зорі”. Така перемога для Тайсона – приниження.

І тому прибрали Зюганова в дальній ящик від гріха подалі під радісний подих вічного кандидата в президенти, якого треба нагороджувати медаллю “За віру і вірність”. Така нагорода від короля чолі опозиції – найкраще визнання заслуг перед Вітчизною. Зюганов багато років, огреб закиди і приниження, своїм гарантує програш участю рятував вертикаль влади від потрясінь і може тепер вперше в житті відпочити від потоку розкопок про себе і своїх маленьких чоловічих таємниці. Хоча чого вже там, вже нічого таємного не залишилося.

А замість Зюганова вискочив на сцену виборного театру, як чорт з табакерки, якийсь політичний новачок – Павло Грудінін. Ще місяць тому ніхто – і він сам в тому числі – і не підозрював, що випаде йому, ясну соколу, далека дорога з казенним будинком в кінці – балотуватися в Президенти ажно всій Росії-матінки. Жив собі мужик спокійно поруч з Москвою, свої нехитрі гроші заробляв і думати не думав, що обуяет його одного разу муза далеких політичних мандрівок, як батька Федора з 12-ти стільців. І кине Грудінін сім’ю, свічковий заводик, теплиці та контрафактну полуницю, яку під виглядом московської з Туреччини його приблатньонні “компаньйони” привозили – і понеслося лайно по трубах. Що не день, то від колишнього доброго імені Грудініна все менше і менше залишається. А що ти думав? Вибори – це тобі не похід до тещі на млинці. Це, брат, гірше падіння в каналізацію – від цього лайна ніколи не одмиєшся. Таке про тебе згадають, що ти і сам забув. І думав – все забули. Ан ні, не все! Є ті, хто пам’ятає. Брешуть, звичайно, обмовляють вороги, але хто ж там розбиратися стане? Проковтнуть, роззяви – і кінець репутації. Читають Компромат.ру наші співгромадяни – і диву даються.

І виходить так, що не такий вже Грудінін і святий. А просто видатний, та й тільки.

Попередника якось негарно посунув.

З темними комерсантами з бандитським минулим справи робить.

Паї у своїх селян обманом та лукавими обіцянками задешево скупив і є самим великим капіталістом у своєму селі.

Турецьких контрабандної полуницею під виглядом своєї власної торгує.

Доходами своїми зобов’язаний близькій до положення Москві і головним торговим гігантам, а зовсім не своєму господарському генію. У Тамбові ось далеко не факт, що у нього так само добре б все вийшло.

Співчуває комуністам, а наймитів використовує – дитячий дармову працю на своїх плантаціях, а так само праця гастарбайтерів, за яку платять копійки, в ЗАТ з назвою “Радгосп імені Леніна” – звичайна справа. І казки про те, що у нього всі селяни за 70 тисяч отримують – брехня. Тільки вузьке коло менеджерів.

Частина землі радгоспної якось мутно продав і частина грошей невідомо куди справ. А іншу частину на купівлю обладнання для теплиць витратив. Хоча головний дохід у нього – від продажу молока корів і здачі земель в оренду під автосервіс і магазини. Ягоди нерентабельні – і до того ж бреше Грудінін, вважає полуницю свою з травня місяця, тоді як вона в цій смузі Росії в червні встигає. Явно в травні полуниця-то турецька – так наклепники пишуть. А народишко читає так намотує на вус.

І це ще тільки початок! Що до березня буде – і подумати страшно!

Але головне – ось воно.

Грудінін – мужик не дурний і всерйоз у Путіна виграти зовсім не розраховує.

Так навіщо йому весь цей геморой? Навіщо йому потрібно раптом піти туди, де його на всю країну роздягнуть догола і в Африку голим пустять гуляти?

А ось для чого.

Зовсім не хотів, кажуть, Грудінін такого собі занепокоєння на старості років. Бо до 60-ти йому ближче, ніж до 40-ка. Все найкраще в житті Грудініна вже було. Живи та радій! Так ні – понесло на старості років Грудініна в Президенти. При тому, що він навіть районом жодного разу в житті не командував. Навіщо? А потім, що, подейкують, змусили його в Кремлі виставити голову сиву на посипання брудом.

За що ж ви Дурня-то Морозова?

Адже він ні в чому не винен.

Вона сама його морочила,

А він ні в чому не винен. (Булат Окуджава).

А коли так, коли їм в Кремлі Паша Грудінін зараз страшенно як потрібен, щоб він пост самого президента оскаржувати почав, то він зажадав у Кремля в обмін всіх мук дати йому восени балотуватися в губернатори Московської області. Це йому вже цілком по силам. Мовляв, після такої реклами, яку Грудинину на президентських виборах організовують, губернатором Московської області йому стати – нікчемна справа. Кращого кандидата і не буде.

І на тому вмовили Павла Грудініна пожертвувати репутацією міцного господарника з лівими симпатіями і пуститися у всі тяжкі – піти в передвиборну звалище, де про нього таке піднімуть, що не тільки дружина і діти – обласний прокурор від подиву дар мови втратить. Так що цілком може так і статися. що після програних виборів йому не губернатори, а в зеки в самий раз доведеться готуватися. У нас до тюрми і суми – один крок. Ніхто не застрахований. Навальний сидів. Ходорковський сидів. Улюкаєв сидить. А дихали вони он як впевнено і харизма у них чай достовірніше та товстіший Грудининской буде. Так що ніколи не кажи “ніколи”, все можливо в наших широтах.

Я тут зовсім не беруся стверджувати, що все, що про Зюганова і Грудініна говорять – правда. Обмовляють вороги на наш лад. Базікають, як помелом метуть. Але не це важливо. Мене не зміст і правдивість цікавить. Ложки знайдуться, а осад залишиться. Мене цікавить, що взагалі говорять. І не дати їм говорити неможливо. Може все і брешуть про Грудініна – я почім знаю. Тільки от не дуже йому приємно залишити спокійне життя і піти в безнадійну справу незрозуміло заради чого. Це ж тільки дурні будуть кричати, що Грудінін не може принципами і йде, мовляв, Батьківщину рятувати. Від кого? Від повернув Крим Путіна? При якому він сам став мільйонером і тепер от у президенти зібрався? Та я вас благаю!

Ішов у президенти, а прийшов у губернатори – кар’єра навпаки.

А ось заради обіцянки не заважати йому обратися в московські обласні губернатори в обмін на деякі тимчасові переживання на виборах Путіна – тут так, це цілком реальний розмін. Агентство ФАН про це прямо пише – так бреше, напевно, як зазвичай. Але уявімо на хвилину, що не бреше. Просто як варіант. Як версію. Тоді виходить, що заради цього можна і потерпіти трохи, читаючи про себе всю правдиву і липову таємницю, яку вдалося приховати від сім’ї, фінінспектора і прокуратури. Бо в політиці у нас успішні лише ті, на кого є реальний компромат. Інші тут не ходять. Пройде Грудінін в губернатори восени – отже, правду кажуть ті, хто це зараз пише. Не відбудеться – значить брехали.

Грудінін ніякої допомоги від Кремля в Підмосков’ї не вимагає. Він просто хоче, щоб йому не заважали. Чинного губернатора Грудінін після всеросійської реклами точно завалить, як Карелін американця Гаффари на останній своїй золотій Олімпіаді. Бо нинішній ставленик Шойгу Воробйов в Підмосков’ї не популярний і не те що перемогу Путіна – явку гарантовано не дасть. А для Кирієнко це найголовніше. І тому Грудинину дали згоду на його участь у виборах восени. Щоб не дарма все брудну білизну радгоспного голови на президентських виборах на всю країну полоскали.

Бо ж і дурневі ясно, що межа компетенції Грудініна – область. Хоча йому ще й до нормального губернатора вчитися і вчитися – адже він навіть не керував районом. Район – це ж не радгосп. Область – тим більше. А вже на президента країни і зовсім ганебно замахуватися з сільського-то призьби. Важкий шлях для цього спершу потрібно пройти. І роками років на 20 бути молодше. Бо молодим 57-ми річний Грудінін виглядає лише на тлі 73-річного Зюганова. Хороший хлопчик, далеко піде.

І поки диваки кричать, що, мовляв, ось прийде Грудінін і позбавить Росію від корупції та покаже кузькіну матір всім хабарникам, країна дізнається про Грудинине таке, яке про батьків і дідів синам та онукам тільки злопыхательные сусіди розповідають. І тане на очах образ сталевого червоного голови. і якщо до осені від чистого і світлого образу кандидата в президенти що залишиться, що до образу обласного губернатора повз прокуратури донести можна буде, то дуже добре. Взагалі обиратися в губернатори Московської області через вибори президента Росії – це великий гак. Але в політиці найкоротша відстань між двома точками – не завжди пряма.

Вибори – це завжди пора знущань розумних над дурнями. Над тими, хто вірить в казки, що можна ось так з печі так відразу на царський трон пересісти, над тими, хто думає, що високо воспарил, а як буде падати – не подумав, над тими, хто від корита стати володаркою морською надумав, та до корита ж і повернеться. Дивні і деколи жорстокі казки хвилюють деяких наших дорослих людей. Які в душі назавжди залишилися дітьми.